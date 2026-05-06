トライアルのスイートピーＳを制したカナルサンマルタン（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、優先出走権を獲得したオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）への出走を回避することが分かった。６日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。課題となるメンタル面の改善が見られず、現状で長い距離を走らせるとその後に良くない影響を及ぼすことが予想されるため。５