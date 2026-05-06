「エンゼルス−ホワイトソックス」（５日、アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が六回２死一塁の場面で代打で登場。左前打を放って好機を拡大した。一発出れば同点の場面で代打がコールされた村上。左腕・ポメランツとの対戦になり、４球でカウント２−２と追い込まれた。それでも５球目のナックルカーブを逆方向へ流し打つと、打球は狭い三遊間を破った。一塁ベース上で両手をたたき、チームを鼓舞した村上。一