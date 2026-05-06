変身能力を持つポケットモンスター「メタモン」が、ユニークなポージングでカプセルトイに登場です!ガチャ「ポケモン メタモンいっぱいコレクション」こちらが、メタモンにフューチャーしたカプセルトイ「ポケモン メタモンいっぱいコレクション」です。変身を得意とするメタモンが、「がんばる」「わ〜い」「ず〜ん」「こわい」「きのみゲット!」のポージングで立体化。どれもゆるっとした可愛さで、全部欲しくなっちゃいますね。