Gloriaが手掛けるクセ強キャラクター「たまごあし」をご存知でしょうか? 「たまごあし」ヨガのような謎のポーズを得意とする“美脚の妖精”、それが「たまごあし」です。なんともシュールでコミカルなクセ強ビジュの持ち主で、見た人の心を確実に癒してくれる不思議なイキモノです。そんな「たまごあし」が、このほど、ぷっくりシールになって「ニトリ」に登場。SNSで話題となっています。#ニトリ からシールが登場!. 🔽詳