メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウィーク最終日の6日、中部空港の国際線は海外で過ごした人たちの帰国が、ピークを迎えています。 中部空港によりますと、6日は海外から約7500人が帰国すると見込まれています。 国際線の到着ロビーは午前中、大きな荷物やお土産などを持った人たちが多く見られました。 「市場でご飯食べたり明洞で買い物したりした」（韓国からの帰国者） 「初