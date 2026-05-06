BTSのVが手がけた『Into the Sun』が、コンサート会場を越えてSNSへと広がっている。楽曲のメッセージを込めたダンスの動きが、世界中のファンによるチャレンジへとつながり、新たなコミュニケーションの形となっている。【写真】「本当に同じ人間！？」変幻自在なVVは、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲『Into the Sun』で、メインの作詞・作曲に参加した。Vは楽曲誕生の背景について、「運動をして帰る途中でひとつのテ