【モデルプレス＝2026/05/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が、5月6日までに自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】24歳イコラブメンバー「頭身バランスが神」美脚際立つミニスカ純白コーデ◆瀧脇笙古、アシメスカートから美脚スラリ瀧脇は「みつあみー真っ白ーリボンいっぱいー。みんなと会ってお話し出来て幸せ時間でした！会いに来てく