レースクイーンの成沢紫音（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。モノトーンの超ミニスカ・コスチューム姿を披露した。「SUPARGT富士Rd.2決勝日でした！！5番手からスタートして2位でチェッカーをうけました表彰台！！素晴らしい」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝の「LEONPYRAMIDAMG」の成績を報告。モノトーンの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアッ