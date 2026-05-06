19歳のフレッシュガール・野村るなが、『SPA!デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』を発売。その掲載カットの一部が公開された。 野村さんは、2007年東京都生まれ。Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める。しなやかな体を生かしたポージングが持ち味だ。 本作のテーマは「秘書を目指す女のコの日常」。二人だけの空間の中で、髪を後ろに結い眼鏡がチャームポイントのログインして続き