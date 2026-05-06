元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が5日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。悪意あるSNSの書き込みについて語った。この日のテーマはネット上で嫌な情報が半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”。デマや被害にあった過去についてトークが繰り広げられた。「私、削除してもらえたことがあって」と切りだした柏木。「凄いひどいことを書いている人の（投稿）を（Xに）削除してく