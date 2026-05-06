京都府南丹市で男子児童の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親を、警察がきょう6日にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めた。南丹市の会社員、安達優季容疑者（37）は、小学生の息子・結希さん（当時11）の遺体を市内の山林に遺棄した疑いで先月、逮捕された。警察は、これまでに市内の公衆トイレなど、事件にかかわる場所の捜査を進めてきた。捜査関係者によると、安達容疑者は逮捕前の任意の取り調べに対し、「南丹市内の公衆ト