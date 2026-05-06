時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは東京都の70代の方からのお便り。――。* * * * * * *「接着剤」の役目を終えて私の性格について、若い頃から周りの人は「優しい」とか「おおらか」と言ってくれる。でも実際は、他人のことばかり気になり、マイ