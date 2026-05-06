｢シュガーバターの木｣と『PEANUTS』がコラボしたポップアップストアが、5月7日（木）から5月22日（金）までの間、東京駅にあるエキナカ商業施設“グランスタ東京”にオープンする。【写真】エコバッグは折りたたみ可能！『PEANUTS』×｢シュガーバターの木｣商品詳細■プレゼントにもぴったり今回登場するポップアップストアでは、“Happiness is just being next to you．（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるというこ