ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちのＵターンラッシュでＪＲ山形駅は首都圏へ向かう人たちで混雑しています。 【写真を見る】GW最終日UターンラッシュでJR山形駅は混雑休み中の思い出は？（山形） 午前９時過ぎのＪＲ山形駅です。大きな荷物を抱えた人たちが上りの新幹線を待つ姿が見られました。 利用客「いっぱい遊んだ。楽しかった」 利用客「水族館に行った。クラゲとか