欧州の頂点へ――その扉は、確かに開かれた。現地５月５日、チャンピオンズリーグ準決勝第２戦。アーセナルはホームのエミレーツ・スタジアムでアトレティコ・マドリーと対戦し、１−０で勝利した。２戦合計２−１で、実に20年ぶりとなる決勝進出を決めた。この夜を語るうえで、まず触れなければならないのは、試合前から漂っていた独特の高揚感だろう。スタジアム周辺には試合開始前からアーセナルサポーターが詰めかけ、チ