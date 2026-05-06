プロ野球・西武は6日、堀越啓太投手を1軍登録しました。堀越投手は2025年ドラフト4位で入団したルーキー。ファームで3試合登板し、合計2回2/3投げ打者11人に対して1安打5奪三振、無失点の内容としました。初昇格し、1軍に合流した堀越投手は「（1軍昇格は）昨日の夕方あたりに連絡が来てそこで知りました。チームも今いい流れできているので、自分もいち戦力として戦えるようにしないといけないなと、心のメンタルの準備は昨日のう