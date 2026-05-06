NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。ソフトバンクは鈴木豪太投手と杉山一樹投手を登録しました。開幕1軍をつかんだドラフト3位ルーキーの鈴木投手は今季2度目の昇格。1軍では3試合に登板し、0勝0敗、防御率5.40、奪三振率10.80をマークしています。1軍再昇格となった杉山投手は4月13日に左手骨折による手術を受けていました。今季は7試合に登板し、0勝1敗、防御率9.00、奪三振率12.00、4セーブをあげています。