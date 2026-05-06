◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第２日▽中大３―１立正大（６日・神宮）中大が立正大との僅差の勝負を制し、開幕２戦目からの連敗は「７」でストップ。対戦成績を１勝１敗のタイとした。１―１の４回裏１死一、三塁から、８番・新妻恭介捕手（３年＝浜松開誠館）の遊ゴロが併殺崩れとなる間に三塁走者が生還して勝ち越し。７回にも１点を追加し、３回途中から２番手で登板したルーキー左腕・西村一毅投手（京都国際）がリー