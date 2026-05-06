歌手で俳優の南野陽子（５８）が「若かりし頃」のビーチでの姿を披露し話題を呼んでいる。南野は６日までに自身のインスタグラムを更新すると、砂浜の上を素足で歩く昔の写真を披露。白の長袖トップスに下はバスタオルを巻いた姿の南野は、青空の下で笑顔を見せている。「ミナミノ・ヨウコ・ヨコスカ・オキナワ〜お待ちしています」と今月行われる横須賀、沖縄でのコンサートをちゃめっ気たっぷりに告知した。この投稿には