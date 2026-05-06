◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）ソフトバンクは１日の楽天戦で右膝に死球を受けて以降、欠場していた柳田悠岐外野手が「４番・ＤＨ」でスタメン復帰した。前日は４番の栗原陵矢が２番となり、３番に座っていた牧原大成が今季初めてベンチスタートとなった。西武の先発・高橋光成には今季、２戦２敗、１７回で１得点に抑えられており、大幅に打線を組み替えた。以下が西武戦のスタメン１（中）周