先月、鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」はあす7日も欠航が決まり、あさって8日の運航再開を目指して復旧作業が進められています。 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。 トラブルの原因について運航する折田汽船は、海水が燃料タンクに流れ込み発電機が故障した可能性があるということですが、詳しい原因はわかっていませ