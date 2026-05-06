【モデルプレス＝2026/05/06】フリーアナウンサーの中村仁美が5月5日、自身のInstagramを更新。五月人形の兜の写真を公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「兜と名前札が立派」自宅に飾られた本格五月人形◆中村仁美アナ、五月人形の兜投稿中村は「昨日寝る時にはなかったのに今朝、起きたら、あった」「＃こどものひ ＃端午の節句」とつづり、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹が飾ったと思われる五月人形の兜のショットを