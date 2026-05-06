【モデルプレス＝2026/05/06】俳優の山時聡真が5月5日、自身のInstagramを更新。幼少期のショットを公開した。【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「目がクリクリ」面影溢れる3歳当時のショット◆山時聡真「こどもの日」幼少期ショット山時は「今日は子どもの日！可愛い写真を見つけたので、ご覧ください！」「＃こどもの日」とつづり、滑り台で遊んでいる幼少期の姿を投稿。2008年9月に撮影された当時3歳の山時が滑り台を下から登