国立天文台の有松亘講師（石垣島天文台室長）を筆頭とする、プロの天文学者とアマチュアの観測家からなる連携研究チームは、太陽系外縁天体「(612533) 2002 XV93」に極めて薄い大気が存在することを発見したとする研究成果を発表しました。国立天文台によると、冥王星以外の太陽系外縁天体で明確に大気が確認されたのは今回の2002 XV93が初めてであり、観測時点では太陽系で大気が確認された最も遠い天体とされています。研究チー