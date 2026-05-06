今回は、妻に家事育児を押し付けたモラハラ夫の末路についてのエピソードを紹介します。2人の妻との結婚、離婚を繰り返し…「1人目の妻からも、2人目の妻からも、『家事も育児もしないあなたとはこれ以上一緒にいられない』『あなたのモラハラには耐えられない』と言われ、2度も離婚するはめになりました。元妻2人との間には、それぞれ1人子どもがいるのですが、子どもたちの養育費は合計月10万で、手取りが月30万の俺にとってはか