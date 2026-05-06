【SPA!デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集「SPA!デジタル写真集 野村るな『Z世代のGカップボディ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は、“超Z世代スタイル”で注目を集める野村るなさんのデジタル写真集。テーマは「秘書を目指す女のコの日常！」。後ろで結った髪の毛と眼鏡がチャ&#