[5.5 U17アジア杯GL第1節 日本 3-1 カタール ジェッダ]「日本代表の10番」を渡された選手の反応は様々だ。ある選手は無邪気に指名を受けたことを喜び、ある選手はその番号の持つ重みについて語り、またある選手は「ただの数字だ」と強がったりもする。AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨むU-17日本代表の「10番」に指名されたMF北原槙(FC東京)の反応は、また少し違うものだった。小野信義監督から10番を託されたことにつ