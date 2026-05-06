5月6日（現地時間5日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーとの「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦に臨んだ。 レイカーズは引き続きルカ・ドンチッチが欠場。マーカス・スマート、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村、ディアンドレ・エイトンが先発を務