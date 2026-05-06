心筋梗塞と聞くと、突然の激しい胸の痛みとともに命を落とす危険がある、恐ろしい病気というイメージを持つ方がいます。 実際に、発症してからの対応が遅れると命に関わるだけでなく、その後の生活の質を大きく左右するでしょう。 発症後どのような検査を行い、どのような前兆に気をつけるべきかを知っておくことは、早期発見と適切な治療介入への第一歩です。 この記事では、心筋梗塞が疑われる際に行われる各種検査