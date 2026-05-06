【写真】木村拓哉のチェックシャツ＆無造作ヘアスタイル 木村拓哉が自身のInstagramで、オンブレチェックシャツのコーデを披露した。 ■木村拓哉「フルコースでいったりました」 木村は1点の写真を添えて投稿。この日の木村は、淡いブルーとグレーがグラデーションするオンブレチェックシャツで登場。インナーには黒いTシャツを合わせ、「GET」というロゴがちらり。アウターとイ