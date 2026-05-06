ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、敵地でのレイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。10号アーチを含む4打数2安打1打点と奮闘したが、チームは3―4で敗れ、3連敗となった。 ■初めて3番に座り逆方向弾 この日は、普段3番を打つ主砲ブラディミール・ゲレーロJr.内野手が休養。先発から外れたため、その3番には岡本がメジャーで初めて座った。2死無走者で迎えた初回の