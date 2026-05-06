2024年から始まったミュージカル作家・作曲家の育成を目的としたプログラム「Musical Theater Writing Program」。2025年のプログラムに俳優の中川晃教さんも参加していた。シンガーソングライターとしてデビューし、数々のミュージカルに出演を重ねてきた中川さん。なぜクリエイター養成のプログラムに参加したのか。話を聞いた。（前・ 後編の後編）（聞き手・文＝日本テレビアナウンサー・佐藤真知子）■キャスト側から学ぶ側へ