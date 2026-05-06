長崎市で開かれている「DEJIMA博」。 最終日の6日も多くの人でにぎわっています。 6日の最終日を迎えた、食と遊びの祭典「DEJIMA博」。 全国70店舗以上のグルメやスイーツを求め、多くの人が来場しています。 また 会場のステージでは、人気音楽番組「歌唱王」で優勝した平戸市出身の西山琳久さんのライブ、Mr.シャチホコのものまねステージ、人気芸人EXITのお笑いライブなどが行われる予定