ミュージカル作家・作曲家の育成を目的とした新たな養成プログラム「Musical Theater Writing Program」とミュージカル作家の“見本市”となる「Songwriters'SHOWCASE」。2024年から始まった企画だが、ここから次世代のミュージカル界を担うクリエイターが羽ばたくのか――。プログラムの様子を取材した。 (前・後編の前編)（取材・文＝日本テレビアナウンサー・佐藤真知子）■1か月でゼロから作品づくり2025年夏、都内にある稽古