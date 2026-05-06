◇ア・リーグホワイトソックス―エンゼルス（2026年5月5日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が5日（日本時間6日）、敵地でのエンゼルス戦に代打として出場。安打を放ち、前日の第3打席から4打席連続となる安打を記録した。2―4の6回2死一塁の場面で8番・アクーニャの代打として登場。エンゼルスの左腕・ポメランツがカウント2―2から投じた外角へのナックルカーブを捉えた。シフトによって狭くなって