連休最終日のきょうは太平洋側で雲が多くなっています。ところどころで、にわか雨もあるでしょう。【写真で見る】きょう（6日）正午〜あす（7日）午前0時までの降水と雲の予想太平洋側は曇天、日本海側では晴天日本海側と北日本は高気圧に覆われて、晴れて日差しがたっぷりあるでしょう。一方、関東から西の太平洋側は梅雨前線の一番北側の雲がかかり、局地的に短い時間ですが、雨の降る所もありそうです。沖縄は前線の影響で、夕