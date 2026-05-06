【オクラホマシティー（米オクラホマ州）共同】米プロバスケットボールNBAは5日、各地でプレーオフ（PO）カンファレンス準決勝（7回戦制）が行われ、西で第4シードのレーカーズの八村塁は敵地オクラホマ州オクラホマシティーで第1シードのサンダーとの第1戦に先発し、36分51秒プレーして18得点、2リバウンドだった。チームは90―108で敗れて黒星発進となった。第2戦はオクラホマシティーで7日（日本時間8日）に行われる。