東京都大田区は今年度から、区立小中学校の屋外プールを廃止し、近隣学校の屋内プールを共同で利用する「プールシェア」の整備を始める。猛暑による授業の中止を解消するとともに、教職員の負担軽減にもつなげる狙いがある。（高田悠介）多くが築６０年区教育委員会によると、区内では公立小中学校（特別支援学校含む）全８８校で、屋外プールを使用している。だが、その多くは築６０年ほどが経過し、老朽化が進んでいる。プー