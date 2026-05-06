タレントの大沢あかねが５日、日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」で、ホテルで見舞われた大ピンチを振り返った。この日は、自宅のトイレに閉じ込められた女性の大ピンチを紹介。このエピソードに大沢は「花火が有名なホテル」に宿泊したときのことを振り返った。大沢はバルコニーに出て花火を鑑賞していたが、引き戸を閉めた瞬間に内側からカギがかかってしまい、閉じ込められてしまったという。「携帯も（部屋に）置い