俳優・赤井英和が、６日に更新された落語家・桂小文枝のユーチューブチャンネル「きん枝改メ四代桂小文枝」にゲスト出演した。もともとはプロボクサーで世界タイトルにも挑戦したことがある赤井は、１９８５年２月の試合でＫＯ負けした際、意識不明となった。幸い一命は取り留めたが、ボクサーとして復帰することはかなわず、その後俳優に転身した。ただすぐに芸能活動を始めたわけではなかった。ボクサーを引退した当時