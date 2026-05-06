大リーグ公式サイトは５日（日本時間６日）、ＭＶＰの第１回模擬投票結果を発表し、ナ・リーグ今季のＭＶＰ争いの第１回投票結果を発表。同サイトに所属する専門家４０人によって行われ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２８票の１位票を獲得し、ナ・リーグのトップに選ばれた。２位となったレッズ・エリー・デラクルス内野手（２４）に２１票差もつける圧勝劇。ただ、大谷は投手として３勝２敗、防御率０・９７と圧倒的な