不動産投資プラットフォームの開発・運営を行うPropallyは、会社員等の分譲マンションイメージ調査の結果を4月28日に発表した。調査は2025年10月21日〜2026年4月20日の期間、日本全国の20歳〜59歳の会社員等を対象に行われ、各ブランドごとに454名〜559名の回答が集まった。認知率についてはじめに、認知率について具体的な数値を見ると、認知の割合が最も高かったのは「ライオンズマンション」で58.3%だった。次いで「グランドメ