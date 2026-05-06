ランチタイムには【ミスタードーナツ】の「期間限定フード」でお腹を満たしませんか？ ミスドゴハンシリーズから、さまざまな具材をサンドした美味しそうなパイが登場中。生地の食感と共に、食べ応えも感じられそうです。今回は、ftnレポーターがリベイクを勧める、9月下旬までの限定パイをご紹介します。 満腹感が得られそうな限定パイ 「文句なしの美味しさでした」と@ftn_picsレ