大相撲の大関・安青錦（安治川）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古。稽古中に左足首を負傷するアクシデントに見舞われた。小結・若隆景（荒汐）、幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）らと連続で７番取った後の幕内・若元春（荒汐）との稽古。土俵際まで押し込んだが、相手に体を入れ替えられ、上体が浮きながら土俵際で粘ろうとしたところを倒された。倒れた直後、安青錦はしばらく立ち上がることができず。立ち上がった後は、すぐ