タレント・柳原可奈子が5日、インスタグラムを更新し、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ってきました」と投稿した。 【写真】新幹線で大移動周囲のサポートに支えられUSJで大はしゃぎ 柳原は「家族4人で新幹線に乗って大阪へ!!長女のバギー(RV―pocket Ⅱ Sサイズ)は折りたたんで、デッキ部分の荷物置場へ (特大荷物付き席は満席で取れず不安だったのですが、デッキの荷物置場が