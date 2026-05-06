本日(5月6日)、根室で桜(チシマザクラ)が開花しました。根室では平年(5月16日)より10日早く、昨年(5月12日)より6日早い観測です。根室の開花をもって、日本気象協会で開花を発表しているすべての地点で開花したため、今年の桜前線は終着となりました。今年の桜前線は平年より早く終着本州を北上した桜前線は4月13日に青森に到達、同じ日に津軽海峡を渡り(例年では、青森市で開花が観測されてから4、5日で北海道へ上陸します)、4月1