ネイマールがレコレータ戦で先制ゴールブラジル1部サントスFCは現地時間5月5日、CONMEBOLスダメリカーナの第4節でデポルティーボ・レコレータと対戦し、1-1で引き分けた。この試合でFWネイマールがゴールを決めた。ネイマールは3日のトレーニング中に18歳のFWロビーニョ・ジュニアとの間でトラブルを起こし、侮辱的な言葉を浴びせたうえで転倒させ、顔に激しい平手打ちをしたとされている。サントスも公式声明を発表する事態と