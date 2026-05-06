BLACKPINK（ブラックピンク）が「メットガラ」の“トイレセルカ”でグローバルな存在感を示した。モデルのバヴィータ・マンダヴァは5日（日本時間）、自身のSNSアカウントに「Felt cute, might delete later」というコメントとともに、「2026メットガラ（The 2026 Met Gala）」のトイレで撮影した鏡越しのセルカを投稿した。公開された写真は、イベント後に出席者たちが撮影した「メットガラのトイレセルカ」だ。メットガラは公式