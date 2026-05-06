最近、韓国に進出した日本の新人ガールズグループがソウルでタクシーの運転手から乗車を拒否され、論議を呼んでいる。今月1日、日本のアイドル「CUTIE STREET（キューティーストリート）」の公式ユーチューブチャンネルには、メンバーたちがソウルを訪れて撮影した映像が投稿された。CUTIE STREETはグローバルアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．（カワラボ）」出身の8人組ガールズグループで、先月正式に韓国語音源をリリースした