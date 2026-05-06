NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。阪神の早川太貴投手を登録抹消しました。早川投手は前日5日の中日戦で今季初の先発のマウンドに上がると、初回2つの三振で三者凡退に抑えるも、2回にボスラー選手にソロホームランを被弾。3回にはヒットと四球で1アウト満塁のピンチを作ると村松開人選手に走者一掃のタイムリー3ベースを放たれてしまいました。4回にも先頭に被弾するなど6失点(自責点5)、4回途中で降板しました。ここまで8試